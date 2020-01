Tribuna Ducati G.P. de Espanha – Jerez 2020

Os amantes das motos de Borgo Panigale, e todos os aficionados, têm um lugar privilegiado onde poderão desfrutar do G.P. de Jerez. Com uma nova e espetacular localização, a Tribuna Ducati situa-se na primeira curva, bancada C2, com grande visibilidade, ao ocupar a parte superior do módulo D.

