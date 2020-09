Com apenas 15 anos, a portuguesa Mariana Afonso obteve o 8.º lugar do TrialGP Espanha, segunda prova da Taça do Mundo de Trial2 Women, disputada este fim de semana, em Pobladura de las Regueras. A piloto de Viana do Castelo, a mais jovem de todo o pelotão, voltou a mostrar a sua evolução entre a elite mundial.

Depois da abertura da época em França, o Campeonato do Mundo FIM de Trial prosseguiu com o TrialGP Espanha, disputado na localidade de Pobladura de las Regueras, na região de Castilha-Leão. Tal como na primeira prova, em Isola 2000, Mariana Afonso voltou a a prova com pilotos oriundas do Reino Unido, França, Itália, Andorra e Portugal.

Aos comandos de uma Sherco, a piloto de Viana do Castelo foi 8ª classificada nos dois dias de competição, mostrando-se cada vez mais à vontade numa modalidade bastante técnica e onde compete com pilotos bem mais experientes.

‘Fiquei contente com a minha prova em Espanha. Depois da experiência em França, consegui desta vez estar mais calma e fui progredindo ao longo dos dois dias. O nível na Taça do Mundo é, naturalmente, muito alto, mas tenho treinado bastante com o apoio da minha equipa, a quem só tenho de agradecer, pois sinto que evoluí imenso. Agora vamos pensar na última prova do Mundial que será em Andorra.’ afirmou a promissora piloto portuguesa, que se estreou no mundo das motos quando tinha apenas 8 anos de idade, em provas de Supercross, apaixonando-se pouco depois pelo Trial.

A terceira e última ronda da Taça do Mundo de Trial2 Women será disputada em Andorra, em de Sant Juliá de Loria, já no próximo fim de semana.

—

(Foto: fili@soymotor.net)

(Texto: FMP)