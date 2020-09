Com apenas 15 anos, Mariana Afonso conseguiu o 8.º lugar do TrialGP de Andorra, terceira e última prova da Taça do Mundo de Trial2 Women, disputada este fim de semana, em Sant Juliá.

Depois de França (Isola 2000) e Espanha (Pobladura de las Regueras), o Campeonato do Mundo FIM de Trial prosseguiu com o TrialGP de Andorra, realizado em Sant Juliá.

Esta foi a derradeira prova da Taça do Mundo da categoria Trial2 Women, disputada por pilotos femininas oriundas do Reino Unido, França, Itália, Andorra e Portugal.

Mariana Afonso é a piloto mais jovem de todo o pelotão e na prova andorrenha voltou a mostrar todo o seu potencial, conseguindo o 8.º lugar nos dois de competição, aos comandos de uma Sherco.

A jovem piloto de Viana do Castelo, de apenas 15 anos, enfrentou um traçado muito exigente, caracterizado por enormes rochedos num vale de grande inclinação e onde a chuva tornou a tarefa de todos os concorrentes ainda mais complicada.

“Sinto-me muito feliz por ter terminado a minha primeira Taça do Mundo”, referiu Mariana Afonso, minutos depois de ter garantido o 8.º lugar tanto na prova como no campeonato. “Tal como em França e Espanha, esta prova de Andorra foi mais um enorme desafio para mim, não só pelas características do terreno mas também porque a chuva fez com que a aderência fosse muito reduzida em alguns locais. Penso que evoluí bem nestas condições e o 8.º lugar deixa-me muito satisfeita, pois estou a competir com pilotos muito mais experientes. Obrigada a toda a equipa pelo apoio que me têm dado”, agradeceu a promissora piloto portuguesa, que se estreou no mundo das motos com apenas 8 anos de idade, em provas de Supercross, apaixonando-se pouco depois pelo Trial.

No próximo fim de semana, Mariana Afonso vai tentar garantir o título de campeã de Espanha de Trial, em Girona, numa competição que atualmente lidera.

(Texto e foto: FB Mariana Afonso)