Trial: Rita Vieira foi 4.ª no campeonato de Espanha

Rita Vieira marcou presença na ronda dupla do Campeonato de Espanha em Ripoll. Foram dois dias de prova, marcados por zonas técnicas, com piso molhado e escorregadio.