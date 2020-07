A localidade espanhola de Pobladura de Las Regueras acolheu este fim‑de‑semana quase centena e meia de pilotos que acorreram em massa ao evento que marcou o regresso do campeonato espanhol de trial à actividade.

Instalado numa área com 4 hectares o Circuito Permanente de Trial recebeu da melhor forma a caravana onde estiveram três pilotos portugueses, todos eles com resultados dignos de destaque no final de cada um dos dois dias de competição.

Mariana Afonso e Sofia Porfirio estiveram entre as concorrentes da categoria Femininos TR3 e conseguiram ambas terminar sempre no pódio, sendo que Mariana Afonso foi a vencedora em ambos os dias, com Sofia Porfirio a terminar no terceiro posto também no Sábado e no Domingo.

Em competição esteve igualmente Paulo Ballas, este na Cadetes que competem com motos com mais de 125cc de capacidade, tendo assinado uma excelente quarta posição no dia de arranque, despedindo-se da localidade na província de Castilla-Leon com um igualmente muito positivo quinto posto assinado no Domingo.

Um excelente regresso para os pilotos apoiados pela Federação de Motociclismo de Portugal que competem no muito discutido campeonato espanhol, eles que terão agora que esperar pelo final de Setembro para voltar a este mesmo campeonato, então em Baiona, na Galiza.

—

(Texto e foto: FMP)