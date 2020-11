Com apenas 15 anos, Mariana Afonso tornou-se este sábado a primeira piloto portuguesa a conquistar o título espanhol de Trial, considerado um dos campeonatos nacionais mais importantes da modalidade.

Jovem piloto de Viana do Castelo venceu a prova de Cal Rosal, em Barcelona, e confirmou o triunfo na categoria feminina TR3.

Depois de já ter obtido o 8.º lugar final na Taça do Mundo de Trial2 Women, Mariana Afonso terminou a época de 2020 em grande nível, com a conquista do título feminino TR3 do Campeonato de Espanha de Trial.

Aos comandos de uma Sherco, a jovem piloto de Viana do Castelo ganhou a derradeira prova da competição, disputada este sábado, em Cal Rosal, na província de Barcelona, terminando a competição espanhola com o pleno de vitórias nas cinco provas da temporada.

“Ainda nem consegui processar bem este momento”, afirmou Mariana Afonso, pouco depois de ter conquistado o título, na ronda catalã.

“Sabia que bastava apenas terminar a prova, mas na primeira volta estava um pouco nervosa. Na segunda volta acalmei, fizemos um bom trabalho e conseguimos ganhar também esta prova. Ser campeã em Espanha é uma alegria enorme porque trabalhámos muito para isto. Muito obrigada à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas que me ajudaram a atingir este nível em 2020. É um orgulho muito grande poder levar este título para Portugal e para Viana do Castelo”, referiu a promissora piloto portuguesa, que terminou a competição com 21 pontos de vantagem sobre a segunda classificada, a espanhola Lucia Gomez Gonzalez.

(Texto e Fotos: Press Mariana Afonso)