Trial: FMP adia ações de captação de novos talentos

As regras de confinamento e deslocação ditaram este adiamento da captação prevista para Gondomar e Lousã. Com datas marcadas para os dias 24 e 31 de Janeiro a acção promovida pela Comissão de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal com o objectivo de encontrar novos talentos para o trial nacional foi adiada. As restrições […]