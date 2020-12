Trial: Escola da FMP procura novos talentos

A Federação de Motociclismo de Portugal através da sua Escola de Trial, criada em 1997, promove no arranque de 2021 a continuação do seu projecto, já com duas décadas de existência, procurando criar não só as melhores condições para que os mais jovens possam praticar a modalidade, mas também a oportunidade para que um novo praticante possa participar no campeonato nacional integrado na referida escola e com reduzidos custos.