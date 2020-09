Julien Guerrier, de 35 anos, ascendeu ao topo da classificação, ao concluir a segunda ronda no traçado algarvio (Par 71) com 66 pancadas, cinco abaixo do Par, para totalizar 128 'shots' (-14) e comandar o evento português do European Tour, que está a decorrer à porta fechada, devido ao novo coronavírus, com uma vantagem de cinco 'shots' para o segundo classificado, o norte-americano Sihwan Kim.

Entre os nove portugueses que iniciaram o torneio dotado de um milhão de euros em prémios monetários, só Tomás Bessa, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia conseguiram passar o 'cut' fixado nas 141 pancadas, uma abaixo do Par.

Enquanto Bessa, campeão nacional, figura no 26.º lugar do 'leaderboard', empatado, com um agregado de 138 pancadas (68+70), quatro abaixo, Ricardo Santos, um dos únicos dois portugueses com acesso ao European Tour esta época, soma 140 'shots' (69+71), duas abaixo, e Ricardo Melo Gouveia regista 141 pancadas (69+72), passando o 'cut' no limite.

