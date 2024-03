Fortunato, campeã nacional e 283.ª do ranking mundial, bateu a espanhola Cristina Teruel e a francesa Juliane Piron para ficar a um jogo do quadro principal, disputado na quinta-feira e ante a alemã Florentine Schöffski, 214.ª.

Já Sónia Gonçalves, 693.ª, deixou pelo caminho duas canadianas, Johnna Rymes e Eyota Kwan, esta última em três sets e com 'reviravolta', para seguir em frente, tendo sexta-feira encontro marcado com Megan Lee, de Singapura, 272.ª da hierarquia global e hoje 'carrasco' de Mariana Paiva.

"Acho que consegui dar bem a volta ao jogo. [...] Sei que o próximo jogo será difícil, mas não há impossíveis. Gosto de jogar em Portugal e dá-nos uma força maior, terei o público a meu favor", disse à Lusa.

Já Paiva, que queria chegar pelo menos à final do quadro de qualificação, como em 2023, lamentou ter encontrado a abrir uma atleta de Singapura, procurando aproximar-se do nível da adversária.

"No segundo set, quis arriscar um pouco mais e ela, inteligente e experiente, mudou a tática", lamentou a 258.ª jogadora mundial.

Adriana Gonçalves, Mafalda Avelino, Cláudia Lourenço, Mariana Afonso, Beatriz Monteiro (atleta paralímpica), Marta Sousa, Catarina Martins e Inês Pardilhó também ficaram hoje pela primeira ronda do 'qualifying'.

No quadro masculino, Gabriel Rodrigues, que era reserva do torneio e foi chamado a competir, foi o que chegou mais longe, mantendo-se em prova após triunfos ante dois belgas, Baptiste Rolin e Yaro van Delsen, ficando a dois jogos do 'main round'.

Pelo caminho ficou o número dois nacional, Bruno Carvalho, que esteve a vencer no terceiro set e acabou por cair, ante o alemão Aaron Sonnenschein, mas também Pedro Portelas, Diogo Glória e David Silva.

Bernardo Atilano, heptacampeão nacional e 145.º mundial, é o único português com entrada direta no quadro principal de singulares, entrando em ação a partir de sexta-feira.

Na quinta-feira, o Centro de Alto Rendimento recebe o fecho do 'qualifying' dos 59.º Internacionais de Portugal, o ponto alto do ano nesta modalidade em território nacional, já com pares masculinos, femininos e mistos em ação.

