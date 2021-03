O encontro promovido pela LPFP contou com a presença do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, e de quase todos os técnicos do primeiro escalão, exceção feita a Manuel Machado, que à mesma hora estava a ser apresentado no Nacional, Jesualdo Ferreira, do Boavista, e Rúben Amorim, do Sporting, que foi representado pelo adjunto Emanuel Ferro.

De acordo com o comunicado emitido pela LPFP, na reunião, que durou três horas, foram abordados "vários assuntos da atualidade", desde logo "o tempo útil de jogo, após uma apresentação pela LPFP" e que "levantou algum debate e troca de ideias, para aumentar o baixo tempo útil de jogo" no escalão principal.

A preparação da próxima temporada também foi alvo de debate, sendo que "os treinadores olharam para o condensado calendário e todos fizeram as respetivas análises em relação ao que é desejável do ponto de vista técnico", tendo em conta que o próximo Campeonato do Mundo, no Qatar, realizar-se-á em dezembro de 2022 e "levará à libertação de jogadores a meio de novembro" desse ano.

"Realce ainda, e muito importante, para o facto de todos os treinadores presentes terem sido unânimes na obrigatoriedade de condições dos relvados da I liga, em benefício do espetáculo", refere o comunicado do organismo, que anunciou igualmente alterações ao formato da Taça da Liga em 2021/22, o qual foi "revelado aos treinadores em primeira mão".

Além de terem deixado "várias recomendações e opiniões pertinentes", os técnicos do primeiro escalão "solicitaram a presença de outras entidades num futuro encontro".

Para quarta-feira está marcada uma reunião entre os treinadores das equipas da II Liga, a partir das 15:00, também por videoconferência.

