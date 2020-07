Treinador Xavi Hernández está infetado e falha retoma da liga do Qatar

O treinador Xavi Hernández está infetado com covid-19 e não poderá orientar o Al-Sadd no jogo com o Al-Khor, na retoma do campeonato de futebol do Qatar, após a suspensão devido à pandemia, anunciou hoje o ex-internacional espanhol.