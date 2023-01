"Lucien Favre já não é mais o treinador do OGC Nice. A sua missão à frente da primeira equipa chegou ao fim. Didier Digard assume o comando, até nova informação", pode ler-se no sítio oficial do emblema do sul de França na Internet.

O técnico, de 65 anos, regressou ao Nice no início da temporada, após uma primeira passagem entre 2016 e 2018, mas acabou por não resistir à eliminação precoce na Taça da França, diante do Le Puy-en-Velay (1-0), do terceiro escalão.

Na segunda passagem pelo Nice, Favre, que na carreira orientou emblemas como o Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ou Hertha Berlim, conseguiu um total de oito triunfos em 26 encontros oficiais.

Didier Digard, antigo médio e 'capitão' do clube da Riviera, vai estrear-se no comando do Nice na quarta-feira, na receção ao Montpellier, para a 18.ª jornada da Ligue 1.

