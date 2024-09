"Claro que na análise do adversário a imprevisibilidade neste momento é maior, mas nós trabalhamos sempre muita coisa e olhamos sempre muito para dentro. Sinceramente, acredito muito naquilo que estamos a fazer", afirmou o técnico dos açorianos.

Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica.

"Nós, como equipa, temos, obviamente, de ter capacidade para rapidamente interpretar o que está do outro lado", acrescentou o treinador de 43 anos.

A partida, a contar para a quinta jornada do campeonato, vai ficar marcada pelo regresso de Bruno Lage ao comando técnico dos 'encarnados' após a saída de Roger Schmidt, mas Vasco Matos rejeitou comentar a possível instabilidade do adversário.

"Acreditamos é muito na nossa estabilidade, no nosso crescimento e no nosso trabalho. É para aí que olhamos muito. Com o crescimento e trabalho que temos vindo a desenvolver dia após dia, acreditamos muito naquilo que é o crescimento da nossa equipa", respondeu.

Schmidt, que orientava as 'águias' desde 2022/23, abandonou o comando técnico do Benfica a 31 de agosto, após um empate com o Moreirense (1-1), vitórias com Casa Pia (3-0) e Estrela da Amadora (1-0) e uma derrota com Famalicão (2-0) na jornada inaugural.

Apesar de fase das 'águias', o treinador dos açorianos alertou para a "extrema qualidade do adversário" e prometeu um Santa Clara com uma "ambição muito grande" e uma "grande fome de fazer bem as coisas".

"Neste jogo, a imprevisibilidade vai ser grande, porque não sabemos que ideia é que o treinador do Benfica vai implementar, mas nós trabalhamos sempre muito mais em função daquilo que é a nossa equipa, tendo sempre o cuidado de analisar o adversário", vincou.

Vasco Matos admitiu que a partida frente ao Benfica é "daquelas que todos gostam" de disputar, mas avisou que "nada pode desviar" os jogadores do trabalho que têm vindo a desenvolver.

"É um desafio que todos os que estão neste meio gostam. É defrontar uma equipa grande, num estádio emblemático, mas isso não nos pode desviar daquilo que é o nosso trabalho e o nosso foco. Nada nos pode desviar do nosso processo", salientou.

Com três vitórias (frente a Estoril Praia, Casa Pia e AVS) e uma derrota (com o FC Porto), o Santa Clara já alcançou o melhor arranque de sempre da história do clube na I Liga de futebol.

Para o treinador, o registo "aumenta a responsabilidade" do conjunto açoriano.

"Sim, estamos a fazer o melhor arranque, mas isso acarreta ainda mais responsabilidade. Dia após dia, temos de ser melhores. Temos de nos preparar cada vez mais. Temos de ter mais ambição e vontade de fazer melhor as coisas. Temos de somar mais vitórias. Temos de perceber que a responsabilidade é grande", insistiu.

O Santa Clara, quarto classificado com nove pontos, vai defrontar o Benfica, sétimo com sete, no sábado, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para a quinta jornada da I Lida de futebol, um jogo com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação de Futebol de Aveiro).

RPYP // AMG

Lusa/Fim