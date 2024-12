"É uma equipa com muita qualidade individual. Temos de estar bem preparados e ter presente de que vai ser um jogo extremamente difícil. Uma equipa que também quer somar pontos a jogar em casa, que vem de um ciclo menos positivo, mas isso a nós não nos pode dizer nada. Nós temos de ter concentração máxima e uma grande determinação", declarou.

O técnico dos açorianos falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Famalicão.

Vasco Matos admitiu que o Famalicão "ainda não encontrou a sua plenitude", mas alertou que o próximo adversário, que vem de uma derrota frente ao Farense (2-1), é uma equipa "superperigosa".

O Santa Clara, que tem sido apelidado de equipa sensação da I Liga de futebol (por estar em quinto lugar), vem de três derrotas consecutivas frente a Arouca (1-0) e Sporting de Braga (2-0), para o campeonato, e com o Sporting, para a Taça de Portugal (2-1).

Apesar da fase menos positiva, o treinador salientou o "orgulho" no trabalho desenvolvido pelos jogadores durante a época e sinalizou que as vitórias "fazem parte do ADN" do conjunto açoriano.

"São fases que muitas equipas passam. Temos de saber passar por elas de uma forma serena. Obviamente queremos reverter esses resultados e olhar para isso de uma forma que nos galvanize", reforçou.

Vasco Matos insistiu ainda que a manutenção na primeira divisão é o "grande objetivo" do Santa Clara, uma meta que, alertou, ainda não está assegurada.

"Ainda não garantimos a manutenção. Ainda temos de somar muitos mais pontos. Temos de ter sempre isso presente. Para nós, a manutenção ainda não está garantida. Esse é o grande objetivo e ainda não o conseguimos. Primeiro temos de o conseguir e consegui-lo dentro de campo a somar pontos", vincou.

Quando questionado, o treinador disse ainda não estar "preocupado" com as potenciais mudanças no plantel durante o mercado de transferências de inverno.

"Há aqui muita qualidade, mas focamo-nos muito naquilo que é o dia a dia. Nem sequer o mercado ainda abriu, vamos ver o que vai acontecer. Obviamente que vamos fazendo o nosso trabalho de casa", destacou.

O Santa Clara, quinto classificado com 27 pontos, vai defrontar o Famalicão, nono com 19, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Famalicão.

A partida, a contar para a 16.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

