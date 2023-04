"É um bom teste para nós e queremos voltar às vitórias. Sabemos da difícil tarefa que temos pela frente, mas estamos motivados, com espírito positivo, e temos o objetivo de conquistar os três pontos", afirmou.

O treinador dos açorianos, que ocupam o último lugar da classificação, falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Estoril Praia, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

Accioly destacou que a equipa açoriana pretende vencer o próximo jogo para relançar a luta pela manutenção.

"É com esse objetivo que vamos: conquistar os três pontos, realçando a qualidade do adversário. Esperamos ser competentes dentro do que temos para fazer dentro do campo", assinalou.

O técnico reconheceu que é "difícil estabelecer metas" quando se ocupa o último lugar, mas prometeu "foco e empenho" até ao final do campeonato.

"É difícil estabelecer metas no último lugar. A nossa meta é jogo a jogo. Não há outro caminho. É natural que, olhando para os nossos concorrentes diretos, estamos na luta, mas temos de fazer os nossos resultados. É com base nisso que vamos pensar no Estoril, com foco e empenho total", declarou, considerando que uma vitória deixa a equipa "bem encaminhada" para sair do último lugar.

Accioly alertou para a qualidade do próximo adversário, uma equipa que tem vindo a "melhorar a sua qualidade de jogo".

"É uma equipa que tem melhorado a sua qualidade de jogo, prova disso mesmo é o último jogo que fez contra o Benfica [derrota por 1-0]. Estamos preparados para o que o adversário apresenta como pontos fortes, mas esperamos contrariá-los e ser felizes", afirmou.

O Santa Clara, 18.º classificado com 16 pontos, vai defrontar o Estoril, 15.º com 25, no domingo, às 15:30, no estádio António Coimbra da Mota, a contar para a 30.ª jornada da I Liga de futebol, com jogo com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

RPYP // AMG

Lusa/Fim