"O português Pedro Martins chega a Doha para concluir os termos do contrato para liderar o clube", refere o emblema qatari, numa publicação nas redes sociais, em que é possível ver o treinador luso acompanhado por dirigentes do clube.

Pedro Martins esteve quatro épocas no Olympiacos e conquistou três títulos de campeão, mas no início da presente época o técnico acabou por deixar o clube depois de ser eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelos israelitas do Maccabi Haifa, adversário do Benfica na fase de grupos da competição.

Pedro Martins, de 52 anos, vai partir para a segunda aventura no estrangeiro, depois de em Portugal ter treinado clubes como Vitória de Guimarães, Rio Ave ou Marítimo.

No clube do Qatar, o técnico sucede ao italiano Andrea Stramaccioni e encontra o avançado argelino Yacine Brahimi, que jogou no FC Porto.

Após sete jornadas, o Al Gharafa, sete vezes campeão qatari, a última das quais em 2009/10, ocupa o quarto lugar do campeonato, com 12 pontos, menos quatro do que o Al-Arabi.

