"O Rio Ave FC e o técnico Luís Freire chegaram a acordo para o prolongamento do contrato até 2025. O técnico rioavista, que tinha contrato até 2024, assinou a extensão do contrato que permite a sua permanência no nosso clube até 2025", refere o clube em comunicado.

Luís Freire, de 37 anos, chegou ao Rio Ave na época 2021/22 e garantiu logo o regresso do clube à I Liga, num ano em que também conquistou o campeonato da II Liga. Esta época, o técnico levou o clube ao 12.º lugar do campeonato.

"Continuar no Rio Ave orgulha-nos como equipa técnica. Todos juntos vamos ultrapassar o que tivermos que ultrapassar. Seremos mais uns a ajudar, num todo enorme que é a família rioavista", afirmou o técnico, citado pelo clube em comunicado.

A restante equipa técnica que acompanha Luís Freire também prolongou o contrato, com o treinador a partir para a terceira época no comando da equipa de Vila do Conde.

Antes de chegar ao Rio Ave, o técnico orientou equipas como Nacional, Estoril Praia, Mafra, Pêro Pinheiro ou Ericeirense.

AJO // NFO

Lusa/Fim