Em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o técnico do conjunto açoriano evocou a vitória do Santa Clara frente ao FC Porto por 3-1, a 26 de outubro, a contar para a Taça da Liga.

"Sabemos da dificuldade do jogo, como também sabíamos anteriormente. Também, factualmente, só há duas equipas que este ano que conseguiram ganhar ao FC Porto. Uma foi o Liverpool e a outra foi o Santa Clara", declarou, acrescentando: "Sabemos que é difícil [ganhar], mas também sabemos que temos a nossas armas para o fazer".

Nuno Campos enalteceu a qualidade da equipa de Sérgio Conceição, mas reforçou que a sua formação "treinou muito bem" durante a semana e que está "preparada para fazer um jogo ao nível do que fez anteriormente" diante dos 'dragões'.

O técnico salientou que o Santa Clara, apesar de ser a lanterna-vermelha do campeonato, vai procurar conquistar os três pontos frente ao líder FC Porto.

"Não entramos em jogo nenhum para empatar. Será contra o FC Porto ou será contra qualquer equipa. Temos em mente claramente o impor o nosso jogo, fazer o nosso melhor e jogar da nossa forma para ganhar os jogos, seja contra que equipa for", declarou.

O treinador mostrou-se confiante de que o Santa Clara vai conseguir sair do último lugar da tabela.

"Pelo que estamos a fazer dentro de campo já merecíamos outro tipo de resultados", apontou.

Nuno Campos afirmou ainda que "só coletivamente" é que os açorianos vão ser capazes de "combater a força do FC Porto".

"Nos só conseguimos jogar contra uma equipa com a dimensão do FC Porto coletivamente, porque se olharmos para as individualidades do FC Porto as diferenças serão imensas. Não temos individualmente como marcar os jogadores todos, porque eu não sou adepto de marcações individuais", advogou.

Realçando que o apoio do "público tem sido excelente", Nuno Campos apelou à presença dos adeptos no estádio de São Miguel no encontro de domingo.

"Nós próprios estamos cientes que somos nós também que temos de puxar por eles [adeptos] e pelo carinho que eles nos têm demonstrado até hoje. Temos também de fazer a nossa parte que é ganhar jogos e sair desta situação", afirmou.

Santa Clara, 18.º classificado com seis pontos, recebe o FC Porto, primeiro, com 26, no próximo domingo, às 16:00 locais (17:00 em Lisboa) no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

