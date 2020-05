"O conselho de administração do Al-Fayha Clube concluiu o processo de renovação com o técnico português Jorge Simão, como responsável pela equipa principal de futebol por mais uma época", refere o clube.

Jorge Simão, de 43 anos, ex-treinador do Boavista, chegou ao Alf Fayha no início da época de 2019/2020, em agosto do último ano, e viu a temporada suspensa a partir da 22.ª jornada, concluída em 13 de março, devido à pandemia do novo coronavírus.

O Al Fayha, que na época anterior tinha terminado em 11.º, seguia esta temporada na mesma posição.

A Arábia Saudita conta ainda com os treinadores portugueses Rui Vitória, campeão na última época com o Al Nassr (atual 2.º), e com Vítor Campelos, que substituiu Paulo Sérgio no Al Tawoon (6.º).

