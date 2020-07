O tema do regresso do antigo treinador do Benfica ao clube no qual conquistou três campeonatos nacionais marcou a conferência de imprensa de lançamento da partida com o Desportivo das Aves, da 33.ª jornada da I Liga, com o técnico encarregado de fazer a transição entre Bruno Lage e o ex-treinador do Flamengo a garantir que a novidade não afetou a atitude dos jogadores.

"Antes de mais, dar-lhe as boas-vindas [a Jorge Jesus] a uma casa que conhece bem, pois o sucesso dele será o de todos os benfiquistas. Quanto aos jogadores, a partir do momento em que a notícia se tornou oficial, não notei qualquer diferença [na atitude e empenho nos treinos], nem o esperava", garantiu Nelson Veríssimo.

O técnico que vai orientar a equipa até à final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, revelou ainda que continua a desconhecer o seu futuro no clube, apesar da anunciada contratação de Jesus, mas assegurou que isso "de momento, não é o mais importante" e que as coisas "serão faladas" no devido tempo.

Nesse sentido, voltou a falar do "espírito de missão" com que encarou esta etapa da carreira, na qual lhe foi pedido que assegurasse o comando da equipa 'encarnada' no período entre a saída do seu antecessor, Bruno Lage, e a chegada do novo treinador, Jorge Jesus, à qual o grupo tem reagido "de forma natural".

"Daquilo que foi a nossa perceção [da equipa técnica] relativamente ao dia a dia e empenho dos jogadores, não notámos qualquer diferença. Obviamente que têm essa perceção [das mudanças que a chegada de Jesus poderá implicar], mas naquilo que são as dinâmicas, não notei nada de diferente", garantiu Veríssimo.

Na sexta-feira, o Benfica confirmou oficialmente, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o treinador Jorge Jesus vai regressar em 2020/21 ao clube, cinco anos depois de ter saído para o Sporting.

Jorge Jesus, que completa 66 anos na sexta-feira, foi técnico principal do Benfica entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa do Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro ao serviço do qual conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.

Jesus começou a carreira no Amora, em 1989/90, e, depois, passou por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses e Sporting de Braga, antes de chegar à Luz.

Depois de se tornar o mais titulado treinador dos 'encarnados', que também levou a duas finais da Liga Europa, perdidas para Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14), rumou ao Sporting, tendo passado ainda pelo Al-Hilal antes de chegar ao Flamengo.

SYL (PFO) // AMG

Lusa/Fim