João Pedro Sousa explicou que a vitória na primeira jornada, em casa do Sporting de Braga (2-1), foi um tónico de motivação para encarar com o segundo jogo com mais ânimo, ainda assim, "sempre com cautela".

"Foi uma semana animada, feliz, mas consciente do que fizemos na primeira jornada e há muita coisa a melhorar. Percebemos o que melhorámos para chegar à vitória. Estamos conscientes que vamos defrontar um adversário diferente, que nos vai colocar problemas diferentes. Teremos de ser inteligentes para ultrapassar uma equipa difícil, que revelou índices competitivos muito diferentes", explicou o treinador.

Ainda assim, a confiança é a palavra de ordem no seio da equipa famalicense e João Pedro Sousa está confiante que é possível alcançar a segunda vitória na prova.

"O que nos espera é uma tarefa muito complicada, mas que nós gostamos. E vamos tentar ultrapassar com uma vitória e com um bom jogo, se possível", frisou.

O técnico da formação famalicense identifica dificuldades diferentes das que encontrou com o Sporting de Braga, ainda assim garantiu que a equipa está preparada.

"Será a capacidade que teremos no nosso processo defensivo, ou seja, defender o mais longe possível da nossa baliza. Com o Braga, fomos obrigamos a defender mais perto da baliza, neste jogo vamos tentar evoluir para defender mais longe. Será uma equipa diferente e vamos tentar que o jogo seja diferente, de forma a que tenhamos mais domínio sobre o jogo", garantiu ainda.

Depois de ficar de fora da lista de convocados para o encontro com o Sporting de Braga, na primeira jornada da prova, Iván Jaime volta a não estar nas escolhas de João Pedro Sousa para a receção ao Moreirense.

"Não há nenhuma evolução em relação ao Iván Jaime e ele não será convocado para o jogo com o Moreirense", garantiu o treinador sobre o médio que volta a não ser opção para o jogo e continua a ser sondado neste mercado de transferências, apesar de ainda não ter uma proposta concreta.

O reforço Henrique Araújo, que se estreou ao serviço do Famalicão na segunda parte do encontro com o Sporting de Braga, também anteviu uma partida frente ao Moreirense complicada, mas garantiu que a equipa quer dar continuidade ao que foi feito na primeira jornada.

"Em casa, teremos a obrigação de dominar mais o jogo e criar mais oportunidades. Tive a oportunidade de ver o Moreirense contra o FC Porto, são uma excelente equipa e bateram-se bem contra uma das melhores equipas do campeonato. Teremos de estar muito concentrados", explicou.

O Famalicão, que soma três pontos, recebe esta segunda-feira, às 20:15, o Moreirense, ainda sem pontos, numa partida da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será dirigida por António Nobre, de Leiria.

