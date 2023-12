A instabilidade de resultados, que colmatou no passado fim de semana com o empate em Vila de Conde com o Rio Ave, foi decisiva para a SAD do Vizela afastar o treinador, de 37 anos, do comando técnico da equipa.

Villar deixa a formação vizelense no 17.º lugar da I Liga. Em 14 jornadas, a formação minhota venceu apenas duas vezes e empatou cinco. A equipa tem o terceiro pior ataque da prova, com 14 golos marcados, e a 12.ª melhor defesa, com 22 sofridos.

O Vizela continua na luta pela Taça de Portugal, no entanto, já foi afastado da Taça da Liga.

Antes de treinar em Portugal, Pablo Villar teve experiências como treinador principal na Eslováquia e na Lituânia.

