Convencido de que o plantel vitoriano deve aprender com aquilo em que falhou na derrota com o Moreirense (1-0), no dérbi do concelho de Guimarães, no passado domingo, o técnico de 52 anos realçou que os seus jogadores se devem apresentar concentrados para tentarem vencer os 'dragões', no sábado.

"Temos de ser Vitória. Pretendo que a minha equipa seja audaz e mandona, capaz de controlar o jogo e de perceber de que forma o vai fazer. Acredito que os meus jogadores vão estar focados, em busca de sermos premiados pela conquista dos pontos", disse, na antevisão ao desafio marcado para sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques.

O 'timoneiro' vitoriano pediu ainda aos seus jogadores para aproveitarem os momentos em que vão "estar por cima", tendo a consciência de que não podem "mandar durante 90 minutos", e lembrou que o "futebol é imprevisível" em muitas das coisas que acontecem até ao apito final, pelo que pediu serenidade aos minhotos.

Álvaro Pacheco realçou que o FC Porto é "uma equipa forte", "identificada com a ideia de jogo" de Sérgio Conceição, treinador do clube pela sétima época seguida, e desvalorizou, contudo, a hipótese de o Vitória, quinto classificado, com 19 pontos, alcançar o FC Porto, terceiro, com 22.

"Não olho para isso. São três pontos em disputa. O que temos de fazer para estar próximos disso. Temos de olhar para o presente. Se olharmos para a classificação, olhamos para o resultado. Temos de olhar no que é preciso fazer para chegar ao resultado. Temos de olhar ao treino e à estratégia", defendeu.

Há cinco semanas no comando dos vimaranenses, o técnico realçou que a equipa tem aproveitado as bases do passado para criar "dinâmicas, nuances e situações de jogo" diferente daquelas que exibia, e já apresenta "uma alma muito grande", em conformidade com aquilo que deseja.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 19 pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 22, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

