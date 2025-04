Derrotado por 3--2 na época 2021/22, por 2--1 na temporada 2022/23 e por 1--0 em 2023/24, o conjunto vimaranense quer voltar a triunfar no Estádio Cidade de Barcelos, algo que conseguiu pela última vez em 01 de novembro de 2020 (2--1), resultado que permite a ultrapassagem provisória ao Santa Clara e a subida ao quinto lugar, o último que pode dar acesso à fase preliminar da Liga Conferência.

"A equipa tem correspondido bem. Mostra-se ambiciosa, a querer muito chegar ao quinto lugar. Depois da prestação na Liga Conferência, chegar ao quinto lugar é um objetivo grande para este grupo e uma afirmação do clube. (...) É um campo tradicionalmente difícil para o Vitória. Há três anos que perdemos lá. Temos um 'borrego para matar'", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:15.

O 'timoneiro', de 39 anos, admitiu que a viagem a Barcelos é importante na 'rota' que os vitorianos querem 'traçar' para o regresso às provas da UEFA, e perspetivou um embate minhoto com duas equipas ao ataque e pressionadas para vencer.

Apesar de a formação gilista ocupar o 14.º lugar, com 26 pontos, Luís Freire recordou que a equipa treinada por César Peixoto apresenta "qualidade na frente de ataque" e está habituada a ter elevadas percentagens de posse de bola, situação que o Vitória quer contrariar com boa "reação à perda" e precisão na hora de "definir" os ataques.

"O Gil vai procurar atacar. Nós também. O mais importante é o que vamos fazer. Temos de ter uma excelente reação à perda. Queremos mais tempo de ataque e mais situações de golo. Queremos ser melhores na definição do 'último terço'", realçou.

Agradado com a exibição diante do Santa Clara, na ronda anterior, que valeu um triunfo por 2-0, o treinador realçou que o Vitória deve "jogar bem e ganhar" em Barcelos, mas, se não conseguir ter esses dois atributos, deve pelo menos ser uma "equipa capaz".

Responsável pela equipa que apresenta a segunda defesa menos batida na segunda volta, com sete golos sofridos, marca apenas superada pelo vizinho e 'rival' Sporting de Braga, com cinco, o treinador enalteceu a mentalidade dos jogadores às suas ordens.

"Sem mentalidade de quem trabalha, é difícil as coisas darem resultado. Por detrás de um treino, os jogadores têm sido inexcedíveis na parte defensiva, na reação à perda. Os jogadores querem muito chegar à Europa. Queremos continuar sem sofrer golos. Sem marcar, não vamos ganhar. Queremos conseguir sempre as duas coisas", vincou, adiantando que o defesa Mikel Villanueva está disponível após lesão.

