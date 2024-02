Na véspera de reencontrar a formação de Barcelos, a última a derrotar os vimaranenses para a I Liga portuguesa (1-0), em desafio da 19.ª jornada, em 28 de janeiro, o técnico realçou que a prova 'rainha' tem um "significado muito grande" para o clube de Guimarães e perspetivou uma equipa a concentrar-se nas suas forças para atingir as meias-finais, algo que conseguiu pela última vez em 2017.

"É uma grande motivação para nós. (...) Queremos estar nas últimas quatro equipas. [O Gil Vicente] é um adversário difícil. Perdemos com eles após um jogo que deu para refletir. Queremos superar as debilidades e fraquezas e focar-nos nas nossas forças para superar um adversário de valia, com qualidade", vincou, na antevisão ao desafio marcado para a 18:45, em Guimarães.

Álvaro Pacheco perspetivou, contudo, um encontro diferente da que opôs vimaranenses e barcelenses em janeiro, pelo facto de contar para "uma prova a eliminar", em que se exige aos jogadores que sejam "corajosos e determinados" em busca do apuramento.

Convencido de que os vitorianos precisam de afinar "aspetos de posicionamento e de comportamento" em relação ao duelo do campeonato e de serem também "mais acutilantes e letais na frente", o técnico prometeu ainda um 'onze' com "os jogadores mais preparados para ajudar a equipa", tendo confirmado a titularidade do guarda-redes Charles, utilizado nos três jogos anteriores da Taça de Portugal.

Treinador de uma equipa que vai jogar pela terceira vez como anfitrião na presente edição, após derrotar Länk Vilaverdense (4-1) e Penafiel (1-0), Álvaro Pacheco considerou ainda que a formação gilista, treinada por Vítor Campelos, vai aparecer na 'cidade berço' mais disposta a correr riscos comparativamente ao jogo do campeonato, fruto da natureza da competição.

"Como é uma prova a eliminar e não há oportunidades para recuperar, o Gil Vicente vai procurar o golo e aproveitar as suas características ofensivas, o seu futebol apoiado, as características dos extremos para o jogo interior. Acredito que vai ser uma equipa muito mais corajosa do que foi no jogo do campeonato", vincou.

O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente na quinta-feira, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, agendado para as 18:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

TYME // VR

Lusa/Fim