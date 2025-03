Sexta classificada da tabela, com 41 pontos, a dois do quinto posto, ocupado pelo Santa Clara, a formação vitoriana apresenta a melhor série de resultados para o campeonato na antecâmara do dérbi do concelho de Guimarães, marcado para domingo, na vila de Moreira de Cónegos, e quer prolongá--la frente a "um adversário com valor".

"Queremos ser uma equipa pronta a competir, com a adrenalina no máximo. É uma deslocação complicada, frente a um adversário com valor, mas vamos preparados para o jogo. Os jogadores sabem perfeitamente o que têm de fazer. A energia das três vitórias depois do empate no Dragão deixa-nos motivados. Estamos com ambição para conseguir a quarta vitória seguida", referiu, antes do encontro marcado para as 20:30.

O técnico vitoriano frisou que a paragem competitiva serviu para "limpar um pouco o desgaste físico e o cansaço mental" e ainda para a recuperação de algumas mazelas, após os jogadores terem feito "um grande sacrifício para fazer jogos de três em três dias".

Ciente de que os vitorianos estão "sempre pressionados a ganhar", Luís Freire também se mostrou convencido de que o jogo com os 'cónegos' vai ser "muito exigente" e ter "muitos duelos físicos", pelo facto de se disputar num "campo muito particular", o do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Sem estabelecer comparações entre o treinador César Peixoto, que orientou o Moreirense nas primeiras 23 jornadas do campeonato, e o atual técnico, Cristiano Bacci, o 'timoneiro' vitoriano referiu ainda que a equipa 'axadrezada' é "muito forte no contra-ataque" e nas bolas paradas.

Luís Freire enalteceu ainda o facto de o conjunto estar "muito estável a defender", com apenas cinco golos sofridos na segunda volta, e realçou que o guarda-redes Bruno Varela tem treinado sempre com o plantel e está disponível para o jogo de domingo, depois de ter admitido que jogou com uma pubalgia durante mês e meio.

Quanto ao avançado Nélson Oliveira, que renovou o contrato com os minhotos por mais um ano, até junho de 2026, o técnico vincou que jogadores como o internacional português são "sempre importantes nas equipas", pela experiência, pela "forma inteligente como se movimentam", pelo "envolvimento pelos colegas", pela entrega e pela capacidade de finalização.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 41 pontos, visita o Moreirense, 10.º, com 31, em partida agendada para as 20:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

