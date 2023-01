Apesar da série de oito jogos oficiais sem vitórias, quatro deles para o campeonato, a equipa vimaranense encarou a semana de treino para a receção aos transmontanos de "forma positiva", com "vontade grande de ir para dentro de campo" e tentar derrotar um adversário com cinco triunfos na competição, entre eles sobre Sporting de Braga (1-0) e Sporting (2-0), fora de portas, realçou o técnico.

"Temos uma oportunidade para quebrar essa série de jogos em que não temos conseguido pontos. Em termos de qualidade de jogo, a equipa tem correspondido. O adversário de amanhã (segunda-feira) tem cinco vitórias [na I Liga], quatro delas fora. Percebemos as dificuldades que vamos encontrar, mas acreditamos que vamos regressar às vitórias", disse, na antevisão ao desafio, marcado para as 20:15, em Guimarães.

O técnico adiantou que a semana de preparação para o duelo com os flavienses permitiu a recuperação do médio Tiago Silva, ausente nas derrotas com Gil Vicente (2-1) e FC Porto (1-0), e pediu aos seus jogadores para manterem o "equilíbrio" no trabalho, tendo afirmado a convicção de que o plantel tem margem para evoluir na segunda volta.

"Quanto mais tempo passarmos juntos, quanto mais assimilarmos as ideias uns dos outros, a tendência é a de melhorar. Os resultados não têm sido o que esperamos. Para quem trabalha da forma que trabalhamos, as vitórias têm de aparecer", disse.

Moreno também expressou o "agrado" de ver o médio Tomás Händel, um dos capitães de equipa, apesar dos 22 anos, reintegrado no plantel, após uma lesão que o afastou dos relvados há quase um ano, após a derrota com a BSAD, em 13 de fevereiro (1-0), e vincou que o defesa Ibrahima Bamba, o jogador vitoriano mais associado a uma transferência no 'mercado' em curso, está "completamente focado" no trabalho.

"É um miúdo com 20 anos. Às vezes, pode haver algum deslumbramento, mas não sinto nada isso. Sabemos que o Ibra [Bamba] está num processo de aprendizagem", disse, apesar de querer que janeiro, "mês um pouco estranho" devido ao período de transferências, "acabe rapidamente".

O 'timoneiro' vitoriano comentou ainda o facto de Rúben Lameiras, titular no início da época, estar ausente da competição desde a derrota com o Vizela (3-0), em 30 de dezembro de 2022, tendo admitido que o extremo "não está na melhor fase", mas ainda vai ajudar a equipa, porque "tem talento".

"Todos os atletas têm picos de forma ao longo da época. O Rúben reconhece que não está na melhor fase, mas tem total confiança por parte da equipa técnica, que sabe bem o que ele vale. Nestes dois últimos jogos, o Rúben não esteve na convocatória por impedimento, não por opção técnica. O Rúben já nos ajudou e vai-nos voltar a ajudar, porque tem talento", disse.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 24 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, oitavo, com 22, em jogo agendado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

