Sporting de Braga e Union Saint Gilloise defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, na Bélgica, na quarta jornada do grupo D da Liga Europa.

Os belgas, que lideram o grupo, com nove pontos, venceram em Braga por 2-1 na ronda anterior, na passada quinta-feira, com uma reviravolta nos últimos minutos consumada com um 'bis' do sueco Gustaf Nilsson, fazendo 'cair' os minhotos para a segunda posição (seis pontos).

Antes e depois da derrota 'europeia', o Sporting de Braga também perdeu, primeiro com o FC Porto (4-1 no 'Dragão') e, no domingo, com o Desportivo de Chaves (1-0, em casa), ambas para o campeonato.

"Eles perderam três jogos consecutivos e não sabemos como é que vão reagir num momento destes. Mas estarão motivados, têm experiência na Europa e sabem que cada ponto importa. Teremos que estar no máximo amanhã [quinta-feira]", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão.

O Union Saint Gilloise é líder do grupo só com vitórias, mas o seu treinador diz que isso "não muda nada".

"Os nove [pontos] em nove é algo que não muda nada para mim. Amanhã [quinta-feira] vai começar 0-0 e não estou interessado em falar no primeiro lugar do grupo. O Sporting de Braga continua a ser uma equipa muito boa, tecnicamente", vincou.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo D, com seis pontos, e Union Saint Gilloise, primeiro, com nove, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Den Dreef, em Leuven, na Bélgica, jogo que será arbitrado pelo azeri Aliyar Aghayev.

