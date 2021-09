"Os erros que aconteceram no Benfica [derrota por 2-1, na quarta jornada] tinham sido trabalhados nessa semana e, apesar de tudo, voltámos a cometê-los. Os erros estão trabalhados, mas os jogadores são humanos e temos de tratar de não tropeçarmos mais de duas vezes na mesma pedra", admitiu o técnico da equipa 'beirã'.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção do Estoril Praia, na segunda-feira, às 21:15, o treinador espanhol contou que a sua equipa "tem demonstrado nível" nos jogos e quer que assim continue, mas também pretende "não cometer os mesmos erros que estão a penalizar" os resultados.

"Não pensamos que as derrotas foram factos de sorte, porque a sorte existe, mas não é o mais importante (...). Sabemos que nos momentos-chave do jogo estivemos à altura e cometemos erros que não tínhamos que cometer, mas também sabemos que em todos os jogos podemos sacar algo e temos oportunidades", acrescentou.

Pako Ayestarán não poupou elogios ao adversário, apesar de ter desvalorizado a posição na tabela classificativa que ocupa, a quarta, por considerar que "até à 10.ª jornada é tudo muito instável", mesmo reconhecendo que "gostava de estar na terceira posição".

"As motivações de todas as equipas é ganharem todos os jogos e também sabemos que para ganhar o jogo temos é de ter o rendimento no dia. Esperamos ter rendimento amanhã [segunda-feira]", desejou.

O técnico defendeu que quando os jogadores acreditam no que fazem, "é sempre muito importante e acabam por ser equipas que são difíceis de bater", como é o caso do Estoril Praia.

"É uma equipa que vem com uma tendência positiva, desde o ano passado, mantém o 'bloco' mais importante do plantel e o estilo de jogo. É uma equipa muito bem trabalhada, com os processos [defensivos e ofensivos] bem definidos e, sobretudo, acreditam no que fazem", definiu.

Entre os seus jogadores, disse que "todos os 25 são opção" para enfrentar o Estoril Praia e até admitiu que a convocatória já está feita, apesar de não a revelar e assinalou que "há jogadores que gostaria de ter" entre os escolhidos, "mas não há lugar para todos".

"Isso é bom, porque aumenta a competitividade no grupo e eles sabem que todos são importantes e que vão ter o seu momento, têm é de estar todos preparados", avisou Pako Ayestarán.

O Tondela, que está na 14ª posição da tabela classificativa, com três pontos, recebe no Estádio João Cardoso o Estoril Praia, que está em quarto lugar, com 10 pontos, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

IYN // RPC

Lusa/Fim