"Sabemos que é um jogo e todos os jogos são uma oportunidade e nós faremos tudo, na medida do possível, para aproveitar a oportunidade que existir", considerou o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, com início às 18:00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol admitiu que se o Tondela for capaz "de levar o jogo [de forma equilibrada] até ao fim, já será bom, porque logicamente, é uma equipa que no ataque é muito forte".

"Chegar até ao final com possibilidades já será bom para nós", acrescentou o técnico, tendo em conta o esforço suplementar do FC Porto no jogo de quarta-feira, frente ao Chelsea, da Liga dos Campeões, que acabou com a derrota da equipa portuguesa por 2-0.

Apesar da derrota, Pako Ayestarán destacou "o nível" do FC Porto e considerou que "durante todo o primeiro meio tempo teve o controlo total do jogo" e "nos cinco minutos que esteve um pouco mais atrás, foi quando aconteceu o golo [dos ingleses], por um pequeno erro".

Pako Aestarán considerou que o FC Porto "é uma dessas equipas que sempre demonstra o nível de clube que é, porque as grandes equipas competem sempre de forma igual, perante uma grande equipa e uma pequena e o [FC] Porto é uma dessas".

"Por isso, creio que vai ter o mesmo nível de intensidade como se jogasse contra o Chelsea e nós sabemos que temos de estar na perfeição se quisermos ter algo neste jogo. (...) É a equipa com melhor ataque, nos últimos jogos fez sempre mais de dois golos, sabemos das dificuldades que vamos ter", assumiu.

Sobre o seu plantel, Pako Ayestarán adiantou que "motivado está sempre" e destacou a última vitória, por 2-1, frente ao Vitória de Guimarães, a primeira da época fora de casa.

"Sabemos que a vitória fora foi muito importante, não só pelos três pontos, mas porque permitiu desbloquear mentalmente o que estava a acontecer fora de casa, que não era normal", disse.

Neste sentido, defendeu que "quando uma equipa faz algo bem, vai sempre competir melhor no próximo jogo", apesar de insistir nas "dificuldades" esperadas frente aos 'dragões'.

O Tondela, nono classificado, com 28 pontos, recebe no sábado, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, o FC Porto, segundo, com 57, em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga de futebol.

