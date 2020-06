"Logicamente nós vamos tentar ganhar, mesmo sabendo das dificuldades que teremos, sabemos que temos de ser fortes defensivamente e, a partir daí, estou seguro que teremos as nossas opções", assumiu Natxo González.

O técnico admitiu que, "quando se joga frente a um poderoso" como na quinta-feira, frente ao Sporting, ou como aconteceu na 25.ª jornada, frente ao Benfica (0-0), pode "obrigar a ter a equipa muito baixa, mas não quer dizer que se faça um jogo para empatar".

Em videoconferência de antevisão ao jogo da 27.ª jornada, que se disputa na quinta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade, o técnico espanhol desvalorizou a vitória em casa frente aos 'leões', na primeira volta, e afirmou que "já passou muito tempo, mudaram de treinador, de ideia, de sistema e nas últimas jornadas têm sido jogadores muito jovens" a entrar em campo.

"A equipa é grande com muitas qualidades, jovens, mas com muito futuro e grande potencial e para nós é um jogo muito duro, porque enfrentamos um poderoso e vamos tentar fazer as coisas bem para ter opções de poder somar", considerou.

Natxo González adiantou ainda que "é verdade que os mais poderosos estão a atravessar problemas", mas disse acreditar que quando as equipas voltarem ao "ritmo normal, tudo voltará ao que era: os poderosos voltam a ser poderosos e voltará a normalidade".

"É verdade que nestas duas primeiras jornadas houve surpresas, mas acredito que pouco a pouco e com o passar dos jogos, as coisas estabilizam. É importante que haja esta igualdade e surpresas, demonstram uma vez mais que no futebol tudo pode acontecer e que não é uma ciência exata, que dois mais dois não são quatro e isso é uma das grandezas deste desporto", considerou.

Após os resultados positivos dos últimos dois jogos, 0-0 frente ao Benfica, e 2-0, em casa com o Desportivo das Aves, o treinador do Tondela disse que, "obviamente, o ânimo da equipa está melhor e [os jogadores] estão confiantes".

"O que temos feito marca-nos um caminho que acreditamos ser correto e por isso queremos dar regularidade ao que estamos a fazer bem. São bons resultados, mas são poucos [jogos] para valorizar a regularidade de uma equipa. Vamos ver se podemos manter essa regularidade no tempo e nos próximos jogos", adiantou.

O Tondela, 14.º classificado, com 29 pontos, vai quinta-feira, pelas 21:15, ao Estádio José Alvalade enfrentar o Sporting, no quarto lugar, com 46, em encontro da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

IYN // NFO

Lusa/Fim