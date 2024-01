"Nós vamos a jogo com a ambição de ganhar. Chegámos aqui com todo o mérito, foi a segunda melhor participação de sempre e queremos melhorar, lutar para isso, com essa ambição. É inegável essa ambição de querer ganhar, independentemente do campo onde seja", assumiu Tozé Marreco.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Sporting, na terça-feira, às 18:45, o treinador do Tondela admitiu que, "provavelmente", calhou à equipa beirã "o sorteio mais difícil que podia ter calhado a qualquer equipa", mas assegura que "a ambição de querer ganhar é inegável".

Para isso, assumiu o técnico principal, o Tondela tem de solucionar os golos sofridos de bola parada, que têm "penalizado muito" a equipa, facto que, no seu entender, "tem sido fulcral para não ter mais pontos" na II Liga.

"Esse é um ponto fulcral, diminuirmos os golos sofridos, porque ofensivamente vamos continuar a ser muito fortes, vamos fazer golos e acredito que possamos fazer golos em qualquer campo, porque temos essa capacidade e essa organização", admitiu.

Sobre o adversário, que recebeu em 23 de dezembro em casa, a contar para a Taça da Liga, perdendo por 2-1, Marreco adiantou que vai enfrentar "uma das equipas que melhor sabe atacar".

"Quando jogamos contra estas equipas grandes e tão fortes não há muita coisa a explorar, temos de ser bastante assertivos naquilo que são os pontos fracos ou menos fortes do Sporting", admitiu.

No seu entender, "é uma equipa com uma organização muito bem definida, movimentos muito bem definidos na parte ofensiva, uma mobilidade enorme, um ataque à profundidade muito forte, uma variabilidade no jogo" e "é uma equipa muito forte e muito bem organizada com um treinador que está a fazer um trabalho meritório".

O que, no seu entender, "tem de motivar" a equipa técnica e os jogadores que tiveram "uma semana muito curta", depois de no sábado o jogo com o Nacional ter sido adiado, devido ao nevoeiro, da manhã para o final do dia, o que acabou por "deitar por água abaixo todo o plano" de trabalho.

Nessas "circunstâncias e limitações que foram fortes", Tozé Marreco disse que leva para campo "as melhores peças dentro da parte física" e que terá de "gerir muito bem", tendo em conta já o próximo jogo da II Liga, no domingo, na receção ao AVS.

"Mas vamos com uma estratégia muito bem definida, na forma como temos de defender, na forma como temos que atacar e fazer mal a este Sporting tão forte e isso está tudo absolutamente previsto e organizado", afirmou.

O Sporting recebe na terça-feira, pelas 18:45, no Estádio José Alvalade, o Tondela, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

