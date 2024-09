"O que eu digo é que o Viktor é um grande jogador e eu acho que ele vale 100 milhões [de euros]. E, principalmente o Sporting, o seu presidente [Frederico Varandas] e o diretor desportivo [Hugo Viana] acreditam que ele vale 100 milhões. Portanto, é esse o preço que ele tem, quem quiser [contratá-lo] terá de pagar 100 milhões", atirou o treinador, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Autor de 50 golos em 55 partidas disputadas ao serviço do Sporting, desde que chegou ao clube, no início da época passada, Gyökeres comentou na última semana, enquanto estava ausente ao serviço da seleção sueca, o elevado valor da sua cláusula de rescisão.

Amorim lembrou que, quando chegou ao Sporting, também disse que tinha "uma cláusula tão alta" como treinador do Sporting de Braga que pensou que nunca "ninguém pagasse", mas desvalorizou as afirmações do jogador.

"Ele deve sentir o mesmo, que é uma cláusula muito alta, de 100 milhões, mas não vejo isso como insatisfação", comentou o treinador.

O Sporting não abriu mão do avançado no último mercado de transferências de futebol e reforçou a posição com Conrad Harder, de 19 anos, que "pode jogar simultaneamente" com Gyökeres na frente de ataque.

Amorim reconheceu que o dinamarquês não era a primeira opção dos 'leões' para reforçar a posição, após a saída de Paulinho para o campeonato mexicano, mas explicou que "não tendo aquele jogador" (Fotis Ioannidis), o clube voltou-se para "um jogador com potencial" e que garantisse "a mesma maneira de jogar" em caso de ausência de Gyökeres.

"Não queremos um segundo Viktor, porque isso é impossível e seria um erro estarmos a pensar nesse aspeto. O que nós quisemos foi um jogador de características parecidas para que, se acontecer alguma coisa ao Viktor [bate duas vezes com os nós dos dedos na mesa], a equipa não tenha de mudar as características", explicou.

Nesse sentido, e em jeito de balanço do mercado de transferências, Rúben Amorim assumiu estar satisfeito com o grupo que tem à disposição para o futuro.

"Claramente, não nos podemos queixar. Baixámos a [média de] idade do plantel, preparámos já o futuro e o presente. Se olharmos para o conjunto das posições, temos um plantel mais completo, com mais potencial e preparado para o presente e o futuro do Sporting", analisou.

Rúben Amorim comentou as afirmações de Viktor Gyökeres e a atuação do clube no mercado de transferências durante a conferência de imprensa de antevisão da visita dos 'leões' ao Arouca.

O Sporting visita o Arouca na sexta-feira, em partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

SYL // AMG

Lusa/Fim