"Não vai ficar nada resolvido neste jogo, não acredito nisso. Acredito, sim, que vai ser resolvido nos dois jogos. E temos de estar com o mesmo rigor, a mesma concentração e a mesma ambição em ambos os jogos", apontou o técnico dos campeões nacionais, em conferência de imprensa, em Alcochete.

A perspetiva de estar na final, de resto, "é algo que a equipa quer muito", mas, para isso, tem de "ultrapassar o Rio Ave" num jogo difícil e onde não haverá lugar a poupanças, assegurou Rui Borges.

"No outro lado vai estar uma equipa que se vai agarrar a tudo e mais alguma coisa para poder sonhar estar presente na final. Por isso, nós temos de saber que vai ser difícil ultrapassar o Rio Ave e jamais podemos facilitar ou pensar em gerir o que quer que seja", resumiu.

Ainda assim, o adversário de quinta-feira "não pode estar mais motivado" do que os seus jogadores e, nesse aspeto, Borges não podia estar mais descansado.

"Sinceramente, também não sinto isso da parte dos jogadores. E se for dizer-lhes: 'olha, queres descansar [na quinta-feira] para jogar na segunda-feira' [contra o Sporting de Braga], eles matam-me. Eles querem é jogar amanhã [quinta-feira] e ganhar", sublinhou o treinador.

Depois, colocado perante a perspetiva de uma final frente ao Benfica, que na outra meia-final defronta o Tirsense, adversário do Campeonato de Portugal, Borges adiantou que o que a sua equipa quer mesmo é vencer a Taça, mas frisou que "para vencê-la, tem de estar presente" na final.

"É algo que a equipa quer muito. Os jogadores querem muito, os que estão há mais tempo também querem muito vencer uma Taça de Portugal. Por isso, qualquer que seja o adversário na final, nós queremos muito estar para disputá-la e depois vencê-la", concluiu.

O Sporting recebe o Rio Ave na quinta-feira, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

Para chegar à final, a equipa orientada por Rui Borges, que lidera a I Liga de futebol, deixou pelo caminho o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, o Amarante (6-0, casa), o Santa Clara (2-1, após prolongamento, casa) e o Gil Vicente (1-0, casa), ambos do principal escalão nacional.

Já o Rio Ave, que segue em 12.º lugar no campeonato, eliminou o Atlético (3-1, após prolongamento, fora), da Liga 3, o Alverca (4-2, nas grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar, fora), da II Liga, o Casa Pia (3-1, fora), da I Liga e o São João de Ver (2-1, casa), da Liga 3.

