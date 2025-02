"Está apto para o jogo. É um jogador disponível para o jogo, só e apenas e nada mais do que isso", revelou o treinador, instado a comentar, em Alcochete, notícias de que o autor de 22 golos no campeonato sofre de uma lesão num músculo adutor.

Depois, questionado diretamente sobre se Gyökeres, estando disponível, pode voltar a ser titular, o que não acontece há quatro jogos, desde 25 de janeiro, voltou a ser evasivo: "Está disponível para o jogo, depois a decisão, se joga ou não joga, é minha. Está disponível, apenas isso, não é um assunto".

Os 'leões' têm sido uma das equipas mais fustigadas por lesões nesta época e, para este encontro, não podem contar, pelo menos, com Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Geny Catamo e Morita.

A 'conta gotas', ao longo de toda a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Arouca, Borges foi abordando, também, a situação clínica de outros jogadores, mas apenas quando questionado especificamente sobre os mesmos.

Confirmou que Morita "vai estar parado, pelo menos, três ou quatro semanas", mas disse que a lesão que impede o japonês "não é a que tinha" antes, enquanto Geny Catamo também "está fora deste jogo" da I Liga, no sábado, e "fora do jogo da Liga dos Campeões", contra o Borussia Dortmund, na quarta-feira, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

Sobre Pedro Gonçalves, que se lesionou em 11 de novembro, na visita ao Sporting de Braga, último jogo dos 'leões' com Ruben Amorim no comando técnico, Rui Borges assegurou que o médio está "no seu tempo" normal de recuperação.

"O Pedro Gonçalves não tem uma lesão grave. Mas é uma lesão que precisa de ser bem tratada e está no seu tempo a cumprir todos os parâmetros que tem para a recuperação", assegurou.

Para a receção ao Arouca, na 22.ª jornada do campeonato, o técnico não poderá contar, também, com os defesas Matheus Reis e Diomande, castigados com um e dois jogos de suspensão, respetivamente, após serem expulsos na visita ao FC Porto (1-1), na ronda anterior.

Questionado sobre os castigos aplicados aos seus jogadores, Rui Borges recordou que não fala, habitualmente, sobre as arbitragens, mas apelou para que seja utilizado "o mesmo critério para castigos" a todos os jogadores.

"Só pedimos um bocadinho de igualdade em relação a castigos. Olhar para o que tem sido o percurso de todas as equipas no campeonato, perceber o que fizeram ao longo desse tempo para com os jogadores das outras equipas e o mesmo critério para os nossos. Mais nada", desabafou.

O Sporting, líder, com 51 pontos, recebe o Arouca, 12.º, com 23, no sábado, em partida da 22.ª jornada da I Liga com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).

