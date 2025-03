"O facto de o Boavista estar nesta classificação ou estar com questões da mudança de treinador e de jogadores não nos traz favoritismo nenhum. Nem facilidades. Antes pelo contrário. Isso para nós é bem claro. É um ponto de partida. Não nos traz facilidades, nem favoritismo nenhum", reforçou.

O técnico do Santa Clara falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Porto para enfrentar o Boavista.

Este vai ser o terceiro jogo de Lito Vidigal à frente do conjunto 'axadrezado', que em 12 de fevereiro anunciou 10 reforços (em virtude do levantamento dos impedimentos da FIFA) para 'atacar' o resto da época.

Vasco Matos reconheceu que as alterações dificultam a preparação da equipa açoriana para o encontro e alertou para as dificuldades de jogar no terreno do Boavista.

"Temos de ter consciência de que vai ser um jogo difícil. Jogar naquela casa é sempre difícil. A questão da classificação ainda torna o jogo mais difícil. Temos de olhar para nós e perceber aquilo que queremos levar para o jogo. Isso é que é o mais importante", destacou.

O treinador disse querer levar o Santa Clara a vencer pela primeira vez na história no Estádio do Bessa e apelou à ambição do conjunto açoriano, que ocupa o quinto lugar, a melhor classificação de sempre do clube à 24.ª jornada da I Liga.

"Todos os dias temos de nos levantar com vontade de ser melhores, com vontade de evoluir e de criar desafios internos. Temos de melhorar a equipa. Temos de melhorar os jogadores individualmente. Temos de valorizar os nossos ativos cada vez mais. Isso faz-se com trabalho", sublinhou.

Nos últimos três jogos, o Santa Clara somou um empate na última jornada com o Estrela da Amadora (0-0), uma derrota com o Benfica (1-0) e uma vitória frente ao AVS (2-1).

Já o Boavista, que ainda não venceu em casa nesta edição da liga, vem de derrotas com Benfica (3-0), Estrela da Amadora (1-0) e Estoril Praia (2-1).

"O nosso intuito é sempre perceber o jogo e perceber os vários momentos do jogo. Continuar a crescer e dominar o jogo. Obviamente que os jogadores estão muito mais confortáveis com mais bola, com mais soluções, mais linhas de passe e a criar mais situações de golo. É esse o nosso objetivo", concluiu Vasco Matos.

O Santa Clara, quinto classificado com 39 pontos, defronta o Boavista, 18.º e último com 12, no próximo domingo, às 14:30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

