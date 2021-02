O embate entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira será o primeiro jogo de futebol profissional em 2021 a ter assistência nas bancadas, devido à situação da pandemia da covid-19 nos Açores.

"É muito desejável termos público e é bom que isso se estenda rapidamente a outros campos. Agora, ter público por ter público também não interessa. Aquilo que nós queremos é ter público para podermos tirar proveito do nosso público", afirmou Daniel Ramos.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Paços de Ferreira.

O técnico da equipa açoriana apelou aos adeptos para irem ao estádio e cumprirem "com o que é pedido" quanto às regras de controlo da pandemia, mas pediu também para "não deixarem de apoiar a equipa".

"Queremos apoio, queremos sentir o apoio deles [adeptos]. É importante também para eles, para conseguirem extravasar aquilo que são momentos difíceis, têm sido momentos difíceis para todos e o futebol é muitas vezes um escape", assinalou.

Daniel Ramos elogiou a equipa adversária, que tem "produzido um bom futebol" e que está a fazer um "grande campeonato".

"Queremos sempre jogar contra boas equipas porque isso é também a forma de nos testar e o Paços é uma boa equipa. Não é por acaso que tem os pontos que tem. Está a fazer um grande campeonato, um campeonato acima das expectativas", declarou.

O Santa Clara vem de duas derrotas consecutivas na I Liga, diante do Gil Vicente, na jornada passada (1-0), e do Sporting de Braga (1-0), enquanto o Paços de Ferreira vem de um triunfo diante do Vitória de Guimarães (2-1) e de uma derrota com o líder Sporting (2-0).

"Queremos regressar às vitórias e sabemos que vai ser um jogo complicado contra uma boa equipa. Estamos a preparar com rigor, com determinação, este jogo e vamos com as armas todas que podermos porque elas irão ser todas precisas", acrescentou o treinador.

O Santa Clara, oitavo classificado, com 25 pontos, recebe o Paços de Ferreira, quinto, com 38, no próximo sábado, às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.

Daniel Ramos fez ainda questão de deixar, em nome do Santa Clara, uma mensagem de pesar à família de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da seleção portuguesa de andebol, que morreu hoje.

"Transmitir uma mensagem de pesar à família do Quintana, porque o desporto está mais triste e quando se perdem desta forma elementos muito válidos e pessoas, pelo que sei, muito boas, ficamos muito tristes e não ficamos indiferentes", declarou.

Alfredo Quintana morreu hoje, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

RPYP (JP)// RPC

Lusa/Fim