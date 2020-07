"Um bom resultado é vencer, tal como fazemos em qualquer jornada e a última não foge à regra. Objetivo claro é vencer para chegarmos aos 45 pontos. Neste momento é a nossa meta", afirmou João Henriques aos jornalistas, na antevisão ao encontro da 34.ª jornada do campeonato.

O treinador falava na Cidade do Futebol, casa dos açorianos até ao final do campeonato, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Em cinco presenças no principal escalão do futebol português, o Santa Clara atingiu a melhor pontuação de sempre na época 2018/19, com João Henriques ao leme, com a marca de 42 pontos.

A 02 de julho, João Henriques, na antevisão da 30.ª jornada, mostrou-se confiante de que a equipa iria ultrapassar a pontuação da época passada: "vamos conquistar a melhor classificação de sempre do Santa Clara", disse na altura.

Quando falta uma partida para o final do campeonato, o emblema açoriano já igualou a pontuação da temporada transata.

João Henriques considerou a permanência do clube durante três épocas consecutivas no principal escalão do futebol português (que nunca tinha acontecido na história dos açorianos) como o feito "mais extraordinário" que atingiu ao comando da equipa.

"Conseguir fazer com que o Santa Clara esteja a terceira época consecutiva na I Liga. Isso é o facto mais extraordinário para o clube, porque sinto que, assim, fiz parte deste clube que é centenário, já está no seu centenário praticamente", disse.

De entre as marcas que atingiu no comando técnico da equipa, João Henriques também destacou a possibilidade de o clube comemorar o centenário da fundação na I Liga (o que ocorrerá em 2021).

O treinador de 47 assinalou também o seu trabalho na afirmação do clube enquanto "bandeira da região".

"Ajudá-lo a crescer [ao Santa Clara] e a sustentá-lo para ser a bandeira da região, como símbolo do desporto, do futebol nesse caso, de uma região que está extremamente orgulhosa com o Santa Clara", disse.

Nos últimos três jogos, o Santa Clara somou um empate frente ao Rio Ave na jornada passada (2-2), uma vitória frente ao Desportivo das Aves (3-0) e uma derrota frente ao Sporting (1-0).

Já o Vitória de Guimarães vem de uma vitória diante do Marítimo (1-0) e de duas derrotas, contra Benfica (2-0) e Gil Vicente (2-1).

Santa Clara, 10.º classificado com 42 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sétimo com 49, na próxima sexta-feira, às 19:00, na Cidade do Futebol, em jogo a contar para a última jornada da temporada 2019/2020 da I liga de futebol.

