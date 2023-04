"Estar no último lugar tem muitas consequências, sobretudo em termos anímicos e de confiança. Só quem lá esteve consegue calcular a intensidade disso. Os jogadores têm tentado de todas as formas contrariar isto, mas as adversidades batem à nossa porta durante o jogo", declarou.

O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Vizela para 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Accioly elogiou o próximo adversário, uma equipa que tem "praticado um bom futebol" cujas últimas derrotas foram com Benfica, Sporting, FC Porto e Sporting de Braga.

"Cabe-nos contrariar isto tudo [a qualidade do Vizela] com grande espírito e grande entrega, sabendo bem marcar os momentos do jogo para conquistar um resultado positivo que é o que nos interessa", afirmou.

O treinador pediu aos seus jogadores para terem "alma" e "crença" e assegurou que o grupo "está focado no objetivo" da manutenção.

"Temos de ter um Santa Clara comprometido, organizado e empenhado nas suas missões. Os jogadores que lá estiveram dentro de campo têm estar empenhadíssimos naquilo que são as nossas missões e no seu comprometimento", reforçou.

Danildo Accioly reconheceu a importância do próximo jogo e apelou à presença dos adeptos no estádio de São Miguel.

"Assume um caráter de grande importância para aquilo que são os nossos objetivos. É um jogo em que poderemos atuar em frente aos nossos adeptos. Reforçamos o apelo para que eles possam aparecer para nos apoiar", salientou.

O Santa Clara está há 12 jornadas sem vencer no campeonato. O último triunfo dos açorianos foi frente ao Estoril Praia (3-1), em 14 de novembro de 2022.

Os açorianos, 18.º e últimos classificados com 15 pontos, vão receber o Vizela, oitavo com 35, na próxima sexta-feira, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A partida, a contar para a 27.ª jornada, vai ter arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

