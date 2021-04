O treinador dos vila-condense foi punido por erguer o dedo do meio, nas duas mãos, em direção ao banco de suplentes dos 'axadrezados', quando o Rio Ave marcou o terceiro golo, que permitiu à sua equipa arrancar o empate na parte final do jogo, disputado no Estádio do Bessa.

Além da suspensão por oito dias, Miguel Cardoso foi também multado em 2.805 euros pelo Conselho de Disciplina.

A atitude do técnico do Rio Ave causou algumas 'escaramuças' entre elementos dos dois clubes, no relvado, tendo Fary, dirigente do Boavista reagido de forma provocatória à confusão gerada, e por isso recebeu uma suspensão de 21 dias e multa de 2.104 euros.

Antes, num dos lances do jogo, Jorge Couto, elemento da equipa técnica do Boavista, tinha contestado uma decisão de arbitragem e recebido ordem de expulsão, que lhe valeu agora uma suspensão por 15 dias e uma multa de 3,507 euros, por palavras dirigidas ao juiz da partida.

