"É uma oportunidade para os nossos jogadores fazerem história. Em 85 anos, o Rio Ave nunca venceu na Luz. É um desafio interno que temos para sermos a primeira equipa do clube a fazê-lo", disse o treinador do conjunto de Vila do Conde.

Para isso, Luís Freire quer "uma estratégia e um comportamento que permita disputa o jogo para vencer", mesmo reconhecendo as dificuldades para tal.

"O muro de dificuldades vai ser enorme. Temos de ser solidários e unidos. Haverá momentos em que vamos ter de sofrer, sabendo que o Benfica vai estar por cima, mas, sempre que conseguirmos, vamos soltar-nos para fazer golos", disse o treinador do Rio Ave.

Questionado sobre se a recente derrota do Benfica, para a Liga dos Campeões [1-3 na receção aos neerlandeses do Feyenoord, na quarta-feira], poderá ter algum impacto no jogo de domingo, Luís Freire lembrou que "são competições diferentes".

"O Benfica tem sido uma equipa muito dinâmica ofensivamente, que os adeptos têm gostado. É muito forte em casa, venceu todos os jogos [da I Liga] na Luz. É das melhores equipas nacionais, com jogadores de nível mundial. Vamos ter de nos superar", partilhou.

Sobre o atual momento do Rio Ave, que não vence no campeonato há quatro jornadas, Luís Freire encara este duelo com os 'encarnados' como um fechar de ciclo de um arranque de campeonato muito exigente.

"É o quarto jogo, em nove, que vamos fazer com as equipas que devem ficar nos quatro primeiros lugares. Sinto que temos uma equipa cada vez mais enquadrada, e temos uma segunda metade da primeira volta mais favorável para fazer mais pontos. Ainda assim, não perdemos há dois jogos. Tivemos um empate, com uma grande exibição, frente ao Famalicão, e ultrapassámos, depois, a eliminatória da Taça", partilhou.

Luís Freire considerou que esse embate da Taça, frente ao Atlético, que culminou numa vitória (3-1) arrancada no prolongamento, acabou por ser benéfico para manter a equipa "em alerta" no campeonato.

"Apesar de serem competições diferentes, e de termos mexido muito na equipa, foi bom ter acontecido para ganharmos ritmo competitivo. A dificuldade desse jogo ajudou-nos a preparar esta ida à Luz", reconheceu.

Para este desafio, os vila-condenses não podem contar com o médio Martim Neto, que está em Vila do Conde emprestado pelas 'águias', e o defesa Vrousai, por castigo.

O Rio Ave, 12.º classificado, com oito pontos, joga domingo no Estádio da Luz, frente ao Benfica, quarto, com 16, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

JPYG // PFO

Lusa/Fim