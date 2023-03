"É um adversário difícil, com valor, bons jogadores e que está num bom momento. Mas, nestes jogos, temos de meter a faca nos dentes e dar tudo em campo para ganhar. Queremos muito, nesta jornada, atingir os 30 pontos", afirmou o técnico dos vila-condenses.

A equipa da foz do Ave soma, neste momento, 27 pontos e, em caso de vitórias, atinge um patamar de ainda maior tranquilidade, que Luís Freire não quer desperdiçar.

"A equipa tem conseguido os pontos necessários para andar numa zona da tabela que tínhamos idealizado, mas nada está feito. Queremos amarrar todas as oportunidades para esse principal objetivo da manutenção, para depois, se possível, olhar para algo mais", vincou o treinador.

Luís Freire não acredita que, esta época, os 30 pontos sejam suficientes para garantir a meta da permanência na I Liga, apontado para uma marca "de 34 a 35 pontos".

"Sabemos que quanto mais pontos fizermos mais valorizado será o trabalho da equipa, dos jogadores, dos treinadores e do clube, e que vamos dar ainda mais alegrias aos adeptos. É isso que queremos", assumiu.

Sobre o Gil Vicente, que é um rival direto nessa luta pela manutenção, o técnico do Rio Ave vê qualidades, lembrando que os barcelenses "venceram os dois últimos jogos fora de casa, um deles frente ao FC Porto".

"É uma equipa que está moralizada com as vitórias, que tem movimentos muito interessantes na linha de frente, com jogadores como o Fran Navarro, Murilo, Boselli ou Fujimoto. Estamos bem identificados com isso, sabemos os pontos fortes e fracos que vamos explorar", analisou Luís Freire.

Questionado se nesta fase do campeonato a equipa tem de jogar de forma pragmática, para garantir os seus objetivos, o treinador do Rio Ave considerou que o principal "é perceber os momentos do jogo".

"Quando jogam duas equipas do mesmo nível, como vai acontecer, há momentos em que vamos estar por cima e fazendo o adversário sofrer, como haverá momentos ao contrário. Temos de perceber o que o jogo pede e tentar ser mais vezes avassaladores", analisou Luís Freire.

O Rio Ave, 12.º classificado, com 27 pontos, recebe este domingo o Gil Vicente, 10.º, com 29, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

