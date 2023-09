"A classificação só vai importar à 34ª jornada [a última]. Agora é só uma fotografia, mas a época é um filme com início, meio e fim. Se ganharmos este jogo, saltamos para meio da tabela, se perdemos temos mais 27 jogos pela frente", analisou o técnico dos vila-condenses, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os minhotos.

A equipa da foz do Ave não vence há cinco jornadas consecutivas (três derrotas e dois empates) e Luís Freire considera que o espelho disso na tabela classificativa pode ser visto "agora, pela perspetiva do copo meio vazio, mas amanhã [domingo] pela perspetiva do copo meio cheio".

"Está tudo muito no início, mas seja nas boas ou nas más séries, o plano é manter sempre a equipa com os pés no chão e focada no desafio que se aproxima. Podemos ser mais consistentes e fazer mais tempo as coisas bem, tal como a grande segunda parte que tivemos em Alvalade [frente ao Sporting] ou no jogo com o Famalicão", desabafou.

Sobre o duelo de domingo, frente ao Moreirense, o treinador do Rio Ave perspetivou um "jogo equilibrado, entre duas boas equipas", detetando um "ponto-chave" para contrariar o adversário.

"Sabendo que o Moreirense é forte no contra-ataque, temos de ser ainda mais fortes na reação à perda de bola. Julgo que será o ponto-chave da partida. Sabemos como podemos condicionar o jogo ofensivo do adversário e quais os pontos fracos que tem na defesa", analisou.

Luís Freire considerou que este rival minhoto "tem uma equipa organizada, equilibrada e que se reforçou bem com jogadores experientes", considerando que o técnico dos 'cónegos', Rui Borges, "está a fazer um bom trabalho".

"Não controlamos a tabela nem o adversário, mas sim o que temos de fazer para ganhar. Temos de estar focados no nosso jogo", disse o treinador do Rio Ave.

O técnico comentou, ainda, as renovações de contrato de Magrão, Renato Pantalon e Lomboto, anunciadas sexta-feira pelo clube, considerando que são atletas "que já demonstraram o seu potencial, acrescentando qualidade no presente e podendo ser mais valias para o Rio Ave no futuro".

Para esta partida, Luís Freire confirmou que os atacantes Boateng e Joca, ambos a recuperar de lesão, ainda não podem dar o contributo à equipa.

O Rio Ave, 16.º classificado, com cinco pontos, recebe no domingo o Moreirense, nono, com sete, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.

JPYG // MO

Lusa/fim