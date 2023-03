Com a vitória (2-1) na última jornada, frente ao Gil Vicente, o conjunto vila-condense atingiu a marca dos 30 pontos na classificação, mas, segundo as contas de Luís Freire essa cifra ainda não garante o "principal objetivo da época".

"O nosso objetivo são os 34 ou 35 pontos, e isso ainda não está conseguido. Este jogo pode aproximar-nos disso. Sabemos que um 'mar calmo não faz bons marinheiros' e, por isso, queremos mais coisas deste campeonato. Mais pontos, mais vitórias, valorizar jogadores e melhorar a qualidade do nosso futebol", disse o técnico, na antevisão ao jogo nos Açores.

Para este duelo, Luís Freire quer uma equipa "concentrada, determinada e agressiva" e, mesmo perante um adversário que está em zona de descida e é laterna-vermelha da prova, o treinador do Rio Ave não espera facilidades.

"O Santa Clara é uma equipa que, apesar de ter maus resultados, ultimamente tem sido muito lutador com resultados com pouca diferença de golos. Precisam de pontos e de ganhar para sair da posição em que estão. Se estiverem a ganhar, o ritmo de jogo será mais baixo, se estiverem a perder, acredito que vão arriscar tudo na frente", antecipou Luís Freire.

Perante estas possibilidades, o treinador do conjunto da foz do Ave espera que os seus pupilos "estejam preparados para um jogo emocional e com as características associadas a jogar-se nos Açores, com muitas adversidades".

"Temos de ser determinados nas tarefas, na pressão, nos duelos, na reação à perda e na organização ofensiva. Temos marcado em casa, mas foram nem tanto, e queremos aliar as oportunidades que criámos a golos", acrescentou.

Os vila-condenses têm sentido mais dificuldades na condição de visitantes, em que, esta época, para o campeonato, apenas averbaram uma vitória, frente ao Arouca, em novembro do ano passado, algo que Luís Freire pretende inverter.

"Até ao momento, jogámos fora de casa contra muitas equipas do topo tabela e temos sido ineficazes, apesar das oportunidades criadas. Temos de continuar a produzir chances, e a eficácia vai aparecer, tal com tem acontecido quando jogámos em Vila do Conde", afirmou o treinador.

Com os médios Samaris e Amine ausentes devido a castigo, o técnico do Rio Ave confirmou a titularidade de Vítor Gomes na intermediária, confessando, também, que vai dar mais oportunidades aos jovens jogadores das equipas de formação do clube, para que o plantel "tenha mais soluções no presente e no futuro".

O Rio Ave, nono classificado, com 30 pontos, desloca-se esta sexta-feira aos Açores, para defrontar o Santa Clara, último classificado, com 15, numa partida agendada para as 19:15, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

