"É uma deslocação a um campo tradicionalmente difícil. Será um jogo desafiante, frente à equipa que vai à nossa frente na tabela, com bons valores e bem organizada, que, não estando num bom momento, já mostrou qualidade. Temos de ser muito organizados, coesos e com grande espírito de equipa para vencer", analisou o treinador dos vila-condenses, na antevisão da partida de sábado.

Com a equipa estabilizada a meio da classificação, no sétimo lugar, com 19 pontos, Luís Freire garantiu que não olha para a tabela nem traça metas pontuais, partilhando que o foco "está apenas no que o grupo pode controlar em campo para poder ganhar jogos".

"Se o campeonato acabasse agora em janeiro, e estivéssemos nesta posição, que é boa, ficávamos satisfeitos. Mas a liga só acaba em maio, e temos de olhar para o que ainda temos de fazer. Sabemos que, se formos competentes, vamos pontuar mais vezes. Queremos fazer um campeonato tranquilo, sem apertos nas últimas jornadas, e tentar conseguir a melhor classificação possível", disse o técnico.

O treinador do conjunto de Vila do Conde garantiu que a equipa "está melhor do que no início da época", mas lembrando que "não sendo o Rio Ave candidato a ser campeão, tem de se manter nivelado" nas prestações.

"Estamos estáveis em todos os sentidos, mas não podemos ter expectativas altas nem baixas, temos de lidar com a realidade. A equipa tem mais conhecimento das ideias do treinador, está mais confiante, e tem feito pontos. Mas temos de continuar humildes e concentrados no que temos de fazer, mostrando-o já neste jogo em Guimarães", vincou.

Para esta deslocação ao Minho, Luís Freire não vai poder contar com o avançado Aziz, que está envolvido num processo de transferência para os egípcios do Al Ahly, encontrando-se nesse país africano a lidar com os contornos do negócio.

"Esse é um assunto da direção. Estou focado no jogo com o Vitória de Guimarães. É um jogador muito querido para todos nós, mas que está num processo de transferência que vamos ver no que dá. Se se concluir a esse negócio a direção sabe o que pensamos. É um assunto que me passa lado, porque a minha função é preparar a equipa, fazer pontos e ganhar jogos", disse Luís Freire.

Questionado se a equipa fica mais instável perante esta ausência do atleta, o treinador garantiu que o grupo "fica contente quando qualquer elemento tem oportunidade de melhorar a suas condições de vida".

"Quando há essa possibilidade de transferência, desde que seja bom para o jogador e para o clube, é bom para todos. Faz parte do futebol", acrescentou.

O treinador não se quis alongar se a eventual saída de Aziz forçará uma ida ao mercado para colmatar a posição, lembrando que "esse é um assunto da direção do clube".

Para este desafio, Luís Freire não pode contar com o avançado Joca e o guarda-redes Lucas Flores, ambos ausentes por lesão.

O Rio Ave, sétimo classificado, com 19 pontos, joga no sábado no terreno do Vitória de Guimarães, sexto, com 23, numa partida agenda para as 18:00 e que terá arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

