"Tivemos pouco tempo para a trabalhar e ainda tivemos de integrar os novos que jogadores que chegaram. Lamento ter apenas 72 horas para preparar um jogo frente a um adversário forte, que ao contrário de nós não jogou a meio da semana [frente ao Estoril Praia, para o campeonato]", desabafou Luís Freire, na antevisão desta deslocação ao estádio do Dragão.

O técnico dos vila-condenses admitiu que o Rio Ave "poderá ter algumas cautelas na gestão do jogo", mas garantiu uma equipa "organizada e comprometida, procurando ao máximo os pontos".

"Os jogadores sabem o que queremos e conhecemos bem a equipa do FC Porto. Fizemos a análise do adversário, mais em vídeo do que em campo, mas vamos tentar ser o mais fortes possível", acrescentou Luís Freire.

O treinador do conjunto da foz do Ave antecipou um jogo "muito competitivo", e reconhecendo que o FC Porto "está a atravessar uma grande fase", quer que a sua equipa seja "organizada, competitiva e com espírito de sacrifício".

"O FC Porto tem apresentado dinâmicas muito boas, há jogadores, como Evanilson, que estão num momento de forma incrível. Têm muita gente de qualidade e várias soluções. Acho que se tivéssemos tido mais tempo para trabalhar, só iríamos enriquecer o jogo", completou.

Os vila-condenses não vencem há três jornadas consecutivas, com dois empates e uma derrota, esta na casa do Benfica, numa partida em que Luís Freire considerou que a equipa deixou uma "boa imagem".

"Já no ano passado fizemos uma boa exibição no Estádio do Dragão, e esta época perdemos, na Luz, mas tivemos 60 minutos onde deixamos uma boa imagem. Todos os jogos são diferentes e a preparação também. Sabemos o que temos de corrigir", completou.

O treinador do Rio Ave fez ainda um balanço da atividade do clube no mercado de transferência de inverno, no qual garantiu sete novos jogadores.

"Acreditamos que vão trazer mais soluções a um plantel já com qualidade e capacidade. Era importante termos um grupo mais forte para a segunda volta do campeonato, onde temos de fazer mais pontos. Nem todos estarão prontos já para este jogo, mas no futuro vão ajudar-nos", rematou.

Para este desafio no Estádio do Dragão, Luís Freire tem duas baixas certas, com ausência do castigado Amine e do lesionado André Pereira.

O Rio Ave, 16.º classificado com 17 pontos, joga este sábado na casa do FC Porto, 3.º com 44, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

