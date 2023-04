"Não sei se mais três pontos chegam ou deixam de chegar [para assegurar a manutenção], no fim é que se fazem as contas. Isso não pode entrar na nossa mente, no nosso dia a dia. O foco tem de ser total nas nossas virtudes e nas nossas dificuldades, para conseguir fazer melhor a cada dia que passa. Esse tem de ser sempre o nosso compromisso, independentemente dessas questões laterais", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 29.ª jornada.

O técnico sustentou que a "obrigação" dos jogadores do Portimonense "é entrar para deixar tudo em campo e honrar o símbolo" e que o seu estado de espírito "não pode mudar de uma semana para a outra"

Minutos depois, questionado sobre a possibilidade de os algarvios ficarem em vantagem no confronto direto com o Gil Vicente, à semelhança do que já acontece nos duelos com Estoril Praia, Marítimo e Paços de Ferreira, outros emblemas envolvidos na luta pela manutenção, Paulo Sérgio reforçou a mensagem.

"O interesse é focar naquilo que são as características do Gil e competir pelo resultado de amanhã [domingo]. É só isso que eu quero que os meus jogadores tenham na cabeça, não quero que tenham nada mais na cabeça. (...) Quando os atletas levam demasiadas coisas laterais na cabeça, depois por vezes desfocam-se daquilo que é o principal, e eu não quero isso", afirmou.

O treinador do Portimonense considerou o Gil Vicente, que soma apenas mais um ponto na I Liga, "um oponente valioso, com uma equipa de qualidade", e "um osso duro de roer".

Face à ausência, por castigo, de Welinton Júnior, melhor marcador dos algarvios no campeonato, com seis golos, Paulo Sérgio deixou confiança para o seu substituto na receção aos gilistas.

"O Welinton Júnior está fora e eu não vou estar aqui a desvalorizar aqueles que tenho disponíveis. É nesses que temos de apostar, é esses que temos de motivar e preparar para desempenharem bem a sua tarefa", finalizou.

O Portimonense, 14.º classificado, com 30 pontos, recebe no domingo o Gil Vicente, 13.º com 31, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 15:30, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

