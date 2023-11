"Como nas outras semanas, o trabalho de casa está feito e amanhã [sábado] é preciso pô-lo em prática. Porque isto no papel é tudo muito bonito, mas depois é preciso concentração, foco, muita determinação, a atitude certa, as intensidades corretas. Para se competir pelos pontos, tem de ser sempre assim", afirmou Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

O técnico sustentou que "não se pode repetir" a forma como o Portimonense deixou o Sporting de Braga virar o jogo da semana passada, em que os algarvios, que estavam a ganhar ao intervalo, foram goleados (6-1).

"Fizemos um excelente primeiro tempo e [temos] aquela [re] entrada em jogo, que em dez minutos nem nos deu tempo de reação, foi tão rápido e sofremos três golos. Foi tudo analisado, desde a semana passada e durante a semana com o grupo, e não se pode repetir", realçou.

Paulo Sérgio reforçou, junto do plantel, a exigência de os jogadores entrarem "concentrados e focados em todos os momentos do jogo".

"Porque os adversários têm qualidade e depois podem ferir-nos. Temos de impedir isso, não podemos permitir que isso aconteça", acrescentou.

O treinador dos algarvios avisou que o Desportivo de Chaves "tem feito bons jogos sob a batuta do Moreno" e que "tem um conjunto de movimentações já identificadas" nos vimaranenses.

"Portanto, [o Chaves] está bem identificado, é percetível a intenção da equipa do Chaves e nós preparámo-nos para esses detalhes, mas também para procurar obviamente onde feri-los e quais os melhores momentos para os ferir", finalizou.

Portimonense, 11.º classificado, com 11 pontos, e Desportivo de Chaves, 17.º, com sete, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

