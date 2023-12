"Sabemos que vamos ter uma tarefa difícil. O Moreirense é uma excelente equipa -- a classificação demonstra-o -- e nós temos de procurar ser muito competentes para tirar aquilo que queremos tirar deste jogo. Preparámo-nos para isso, trabalhámos para isso e, acreditando em nós, vamos certamente dar uma boa resposta. Foi uma semana de trabalho de que gostei bastante e acredito firmemente que vamos dar uma boa resposta amanhã [domingo] em Moreira de Cónegos", afirmou Paulo Sérgio.

Em declarações divulgadas aos jornalistas pelo emblema algarvio, o técnico sublinhou ter "muito respeito" pelo trabalho que está a ser desenvolvido no clube minhoto, confessando a surpresa pelo campeonato "espetacular" que está a fazer até agora, após uma subida de divisão com mudança de treinador.

"De alguma forma surpreendido, mas é percetível o porquê: muito boa organização, grande sentido coletivo, uma equipa que se está a revelar experiente na forma como aborda e interpreta o jogo. Portanto, um destaque muito positivo pelo campeonato que está a fazer e com muito mérito mesmo", acrescentou, sobre o adversário.

Apesar da ausência do central Alemão e do avançado Ronie Carrillo, ambos por castigo, Paulo Sérgio notou que tem "outros atletas para manter o mesmo sistema" ('3-4-3') e sustentou que jogar novamente em inferioridade numérica no empate caseiro (1-1) da jornada anterior frente ao Famalicão reforçou o espírito coletivo.

"O campeonato é feito destas batalhas, destes pormenores. Calhou-nos a nós, outra vez, ficar muito tempo a jogar com 10 e a equipa soube dar resposta coletiva na busca do objetivo possível naquele momento. Estas coisas trazem coisas positivas ao ambiente de trabalho, fazem-nos acreditar uns nos outros. Foi uma experiência por que passámos e demos resposta positiva", concluiu.

Moreirense, sexto classificado, com 22 pontos, e Portimonense, 11.º, com 15, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

